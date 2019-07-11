Путин назвал условие встречи по Донбассу

Президент России Владимир Путин завил о готовности встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудить с ним ситуацию в Донбассе, но только после того, как в Киеве будет сформирован кабмин, передает ТАСС.

«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — отметил глава государства.

В то же время, отметил Путин, он не знает, как отреагируют на данную инициативу другие участники предложенного формата. Речь идет о посредничестве на саммите президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно о том, что российский лидер заинтересовался предложением Зеленского о встрече в Минске по поводу урегулирования конфликта на территории Донецкой и Луганской областей. «Это может быть интересно», — отметил он.

Украинский президент предложил Путину встретиться 8 июля. В качестве площадки для саммита он рассмотрел белорусскую столицу и сказал, что готов обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе». Глава государства пригласил для участия в переговорах в качестве посредников ряд западных лидеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги и выразил готовность подготовить встречу на высшем уровне. МИД Великобритании также положительно оценил инициативу Зеленского.

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