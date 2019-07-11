Путин отреагировал на предложение Зеленского

Россия никогда не отказывалась от расширения «нормандского формата». Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя идею своего украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции, передает ТАСС.

«Это может быть интересно. (...) Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу», — отметил он.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Российский лидер подчеркнул, что переговоры в нормандском формате можно будет готовить только после окончательного формирования правительства Украины и выборов в парламент.

8 июля Зеленский на своей странице в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске и обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. При этом украинский президент считает целесообразным провести саммит при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

В Кремле в свою очередь заметили, что речь идет о новом формате переговоров, в котором еще следует разобраться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!