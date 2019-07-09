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На Украине рассказали о «химии» между Зеленским и Трампом

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Дональд Трамп

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что представители команды президента Владимира Зеленского уже на этой неделе посетят Вашингтон, чтобы начать подготовку визита украинского лидера в США. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

По его словам, во время пребывания представителей Зеленского в США будет определена точная дата визита, а также его программа. При этом в августе-сентябре визит уже будет полностью подготовлен. Он также отметил, что предположения о том, что украинский лидер «не едет, потому что не может найти времени», не соответствуют действительности.

«Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни США не нужна просто картинка двух президентов. Они [Зеленский и президент США Дональд Трамп] между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело — каким будет содержание», — отметил Чалый.

О том, что в США ожидают визита Зеленского, ранее сообщил спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, США посылают украинскому лидеру сигнал о полной поддержке его реформ в стране. Встреча Волкера с украинским президентом прошла в начале июля в Канаде. Тогда Зеленский поблагодарил США за помощь и пожаловался дипломату на то, что Россия «не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта» в Донбассе.

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Зеленский получил приглашение еще 31 мая. Ожидается, что встреча будет проходить не в формате знакомства, а как полноценный диалог о регулировании ситуации в Донбассе. По данным СМИ, визит должен состояться после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

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