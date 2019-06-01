Зеленского позвали на встречу с Трампом

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Вашингтон для разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом изначально сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники. Затем информацию подтвердили в администрации президента Украины.

Приглашение получено 31 мая. Планируется, что лидеры обсудят предметное урегулирование ситуации в Донбассе. По данным издания, визит должен состояться после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, предварительно в августе или сентябре 2019 года.

Ранее 31 мая министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Зеленский от своего предшественника Петра Порошенко отличается поведением и физической формой, но не взглядами. Дипломат добавил, что политика нынешнего и бывшего президентов Украины аналогична. «Это проевропейская политика. Это политика, которая имеет целью улучшить жизненные условия украинцев, урегулировать конфликт в Донбассе», — сказал он.

За день до этого стало известно о жалобах Порошенко на то, что США недостаточно поддерживали его во время президентских выборов. В Вашингтоне заметили, что готовы продолжать сотрудничество с Украиной вне зависимости от того, кто возглавляет страну.

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