В Европе впервые прокомментировали предложение Зеленского России

МИД Великобритании положительно оценивает стремление президента Украины Владимира Зеленского разрешить конфликт в Донбассе. Об этом представитель ведомства заявил РИА Новости.

Дипломаты приветствовали призыв украинской власти к позитивному сотрудничеству с Россией. «Мы продолжаем поддерживать минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках "нормандского формата"», — заверили представители британского МИД.

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Ранее украинский лидер заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе закончится через год. Он отметил, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня, а единственным «оружием», которым можно остановить войну и вернуть мир, является дипломатия.

8 июля Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры по ситуации в Донбассе. На встречу украинский лидер намерен также пригласить в качестве посредников президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона. В Кремле заявили, что это абсолютно новый формат переговоров и Москва оценит его целесообразность, прежде чем давать ответ.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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