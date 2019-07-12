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Раскрыто начало разговора Путина с Зеленским

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским со слова «здравствуйте». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, начал ли Зеленский разговор с Путиным с темы Донбасса и Крыма. «Это надо спрашивать в Киеве, но президент РФ начал со "здравствуйте"», — отметил Песков.

Лидеры России и Украины провели телефонный разговор по инициативе Киева 11 июля. В Кремле рассказали, что главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.

В июне Зеленский заявил, что начнет встречу с Путиным, обратив внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.

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