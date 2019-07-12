Зеленский помиловал осужденного в России заключенного

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы министерства юстиции Сергей Петухов.

«Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова с Диканевской исправительной колонии. Физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время. Держу ситуацию на контроле», — написал Петухов. Также он опубликовал фото приказа министерства юстиции об освобождении заключенного.

Летом 2014 года российская сторона обвинила рядового украинского добровольческого батальона «Днепр» Сергея Литвинова в убийстве нескольких мирных жителей в зоне боевых действий в Донбассе. По данным следствия, Литвинов пришел на российскую территорию самостоятельно под видом мирного жителя, чтобы получить медицинскую помощь в одной из больниц Ростовской области, где и был задержан.

В апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима за разбойное нападении с оружием гражданина России. В марте 2019-го Россия передала заключенного украинской стороне. С тех пор Литвинов отбывал наказание в Диканевской колонии №12 города Харькова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!