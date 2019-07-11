Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.

«Я думаю, что [выборы в парламент Украины] пройдут 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернется», — сказал Медведчук.

По его словам, заключение журналиста — главный вопрос на всех переговорах, связанных с обменом пленными между Россией и Украиной.

Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. После обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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