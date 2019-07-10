Медведчук объяснил невозможность разговора с Зеленским

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что никогда не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и не видит в этом необходимости. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Медведчука, ему «не так просто поговорить с президентом», потому что он сам — «простой гражданин Украины». Кроме того, политик отметил, что возможному диалогу не способствует выбранная новым президентом Украины риторика, поэтому необходимость в этом он пока не видит.

Как передает ТАСС, политик считает, что жители юго-востока Украины оказали Зеленскому большую поддержку, чем в других регионах страны, однако он пока не оправдывает их надежды. «Как вы думаете, они голосовали за НАТО, они голосовали за дискриминацию русского языка, они голосовали за продолжение боевых действий, они голосовали за неустановление мира? Думаю, что нет», — сказал Медведчук.

Между Владимиром Зеленским и Виктором Медведчуком сложился заочный конфликт, в котором политики регулярно высказываются друг о друге. Так, ранее Зеленский пообещал не допустить монополизацию украинских телеканалов «такими людьми, как Медведчук». Оппозиционер, в свою очередь, критикует президента за отсутствие шагов в направлении мирного урегулирования и отказ от диалога с Россией.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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