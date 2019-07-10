Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации телевидения людьми с пророссийскими взглядами. Об этом сообщает «112 Украина».

«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться. Таким людям, как господин [глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор] Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», — заявил глава государства.

Зеленский заявил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после выборов в Верховную Раду. При этом он не пояснил по каким критериям будет оцениваться «пророссийскость» взглядов владельцев телеканалов.

«Никаких информационных монополий у нас не будет», — подытожил Зеленский.

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Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский. По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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