Телемост между Россией и Украиной оказался частью предвыборной кампании

Идея проведения телемоста между российским и украинским телеканалами NewsOne и «Россия 1» принадлежала члену партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергею Левочкину и была его предвыборной стратегией. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в партии.

«По замыслу бывшего главы администрации президента Януковича (Левочкин занимал эту должность с 2010 по 2014 год — прим. «Ленты.ру»), идея с мостом и его последующим запретом должна была мобилизовать электорат "Оппозиционной платформы"», — сказал собеседник издания.

Материалы по теме Украинский телеканал отменил телемост с Россией Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум

Он добавил, что оппозиционеры хотели переманить на свою сторону электорат других партий, в том числе «Слуги народа». Предполагалось, что отсутствие адекватной реакции президента Украины Владимира Зеленского отвернула бы от его политической силы часть патриотически настроенного населения. Благодаря такой манипуляции «Оппозиционная платформа» рассчитывала получить на следующих соцопросах более 15 процентов поддержки.

Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский. По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии. Решение о проведении выборов было принято после того, как Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан.

По результатам последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля, партия «Слуга народа» лидирует в рейтинге; ее поддержали 37,8 процента избирателей. «Оппозиционная платформа — За жизнь» на втором месте — 11 процентов проголосовавших. В пятерку лидеров также входят «Европейская солидарность» (7,2 процента), «Батькивщина» (4,8 процента) и «Голос» (3,4 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!