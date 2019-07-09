В Кремле высказались об отмене телемоста между Россией и Украиной

В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 июля.

«Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому», — сказал он.

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Телемост должны были провести телеканалы NewsOne и «Россия 1» 12 июля, однако из-за «прямых угроз физической расправы» украинский телеканал отказался от инициативы.

Идею телемарафона критиковали многие украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский. По его мнению, российская сторона таким образом пытается поделить украинский народ на два лагеря.

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что телемост является частью гибридной войны. Он призывал власти принять адекватные меры защиты против информационной атаки.

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