Порошенко призвал дать решительный отпор телемостам с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская власть и общество должны дать решительный отпор информационной диверсии в виде телемоста между украинским и российским телеканалами. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте партии «Европейская солидарность».

Порошенко подчеркнул, что должны быть «даны адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины». Он считает, что телемосты с «агрессорами и убийцами украинского народа» невозможны.

По словам политика, от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать «пятая колонна» по сценариям Кремля.

Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Верховной Рады и Нацсовета по телевещанию для принятия «инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от брутальной агрессии со стороны страны-агрессора».

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако позднее украинская сторона отказалась от инициативы из-за «массированной информационной атаки».

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На Украине раскритиковали идею телемоста. Националисты поставили перед президентом ультиматум, заявив, что «такого позора в украинском эфире точно не будет». Юлия Тимошенко назвала происходящее «информационной атакой, составляющей гибридной войны против Украины». Служба безопасности Украины инициировала проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны и пригрозила телеканалам санкциями.

Представители NewsOne в ответ на критику отметили, что это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. «Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — говорится в заявлении канала.

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