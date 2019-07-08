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На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

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Генеральная прокуратура Украины

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство о покушении на госизмену из-за планов телеканала NewsOne провести телемост с Россией. Об этом 8 июля сообщил генпрокурор республики Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.

Все причастные, от владельца канала до ведущего, анонсировавшего телемост, вызваны на допрос. «Готовится представление в суд об аресте активов», — заключил генпрокурор.

Ранее NewsOne отменил телемост. На канале заявили, что журналисты и их близкие начали получать угрозы физической расправы.

7 июля телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» объявил, что 12 июля в 18:00 «Россия 1» и NewsOne проведут двухчасовой телемост «Надо поговорить», в котором примут участие граждане России и Украины. С российской стороны ведущими выступят Андрей Малахов и Мария Ситтель. Киселев сравнил проект с телемостами между СССР и США, которые в 1980-е годы проводили журналисты Владимир Познер и Фил Донахью.

Решение провести телемост вызвало резкую критику на Украине. Президент Владимир Зеленский назвал идею дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом.

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