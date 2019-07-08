Кремль отреагировал на идею телемоста между Россией и Украиной

В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 июля.

«Несмотря на все политико-дипломатические "турбулентности", общение народов никто не отменял», — сказал Песков.

Ранее 8 июля стало известно, что украинский канал NewsOne из-за «прямых угроз физической расправы» от телемарафона отказался. Отмечалось, что некоторые политические партии начали «массированную информационную атаку» в отношении телеканала.

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Негативно об инициативе высказался и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, российская сторона таким образом пытается поделить украинский народ на два лагеря. Он также назвал анонсируемый телемост провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что за подобные действия NewsOne могут лишить лицензии.

Двухчасовой телемарафон «Надо поговорить» был анонсирован ведущим Дмитрием Киселевым 7 июля. Его планировали провести 12 июля в 18:00.

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