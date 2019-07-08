Украинские националисты потребовали ареста Медведчука

Лидер праворадикальной партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского арестовать председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом Билецкий сообщил в своем Telegram-канале.

Поводом для этого стала идея о проведении телемоста украинским каналом NewsOne, который относится к сфере влияния Медведчука, с российским телеканалом «Россия 1». Отмену этого телемоста Билецкий считает победой националистов и требует призвать Медведчука к ответственности за антиукраинские намерения.

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«Отмена телемоста с российским пропагандистским каналом "Россия 24" является победой националистов, а не власти. Сообщники Медведчука с канала NewsONE испугались уличных акций. Но просто откатить все назад и сделать вид, как будто ничего не произошло, — уже не удастся. За такие действия надо отвечать. Поэтому наше следующее требование — арест Медведчука за государственную измену!» – написал он.

Ранее 8 июля NewsOne отменил запланированный на 12 июля совместный телемост с российским госканалом «Россия 1». По словам сотрудников, поступили прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Решение о телемосте вызвало резкую критику на Украине. Зеленский назвал предложение дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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