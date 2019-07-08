У здания отменившего телемост с Россией телеканала началась акция протеста

Около сотни человек организовали митинг у здания украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает телеканал «Громадське».

Отмечается, что митингующие поджигали пиротехнику, принесли плакаты с антироссийскими лозунгами, а также разрисовали окна и асфальт баллончиками. Они требуют забрать у телеканала лицензию на вещание.

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Политической символики на митинге не замечено, подчеркивает телеканал.

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако позднее украинская сторона отказалась от инициативы из-за «массированной информационной атаки».

На Украине идею телемоста раскритиковали. Представители NewsOne в ответ на критику отметили, что это телемост между обычными людьми Украины и России.

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