Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО, на котором обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности. Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

По словам Данилюка, силовым ведомствам, в частности Службе безопасности Украины и Национальной полиции, дан ряд поручений по обеспечению информационной безопасности страны. Он подчеркнул, что детали поручений не раскрываются из соображений секретности.

«Так называемый телемост отменен, но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», — подытожил он.

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако позднее украинская сторона отказалась от инициативы из-за «массированной информационной атаки».

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На Украине раскритиковали идею телемоста. Националисты поставили перед президентом Владимиром Зеленским ультиматум, заявив, что «такого позора в украинском эфире точно не будет». Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко назвала происходящее «информационной атакой, составляющей гибридной войны против Украины». Служба безопасности Украины инициировала проведение заседания СНБО и пригрозила телеканалам санкциями.

Представители NewsOne в ответ на критику отметили, что это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. «Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — говорится в заявлении канала.

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