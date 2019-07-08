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Отменивший телемост с Россией украинский канал обратился к Зеленскому

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Владимир Зеленский

Генеральный продюсер украинского телеканала NewsOne Василий Голованов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить телемост между NewsOne и «Россией 1». Об этом он сообщил у себя в Facebook.

«Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет еще не слишком поздно», — написал он. Голованов также добавил, что команда NewsOne не чьи-либо марионетки, в чем президент сможет убедиться при встрече с представителями телеканала.

Продюсер подчеркнул, что телемост изначально задумывался как журналистский проект без политики, без присутствия в студии тех, кто мог бы усомниться в принадлежности Крыма и Донбасса Украине. Он также отметил, что NewsOne планировал устроить диалог не только с украинцами в России, но и с украинцами в США, Канаде и других странах.

Телемост между Москвой и Киевом был запланирован на 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако позднее украинские журналисты сообщили о массированной атаке со стороны некоторых политических партий и отменили трансляцию.

Зеленский раскритиковал идею телемоста, назвал его «дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом», направленным на разделение страны на два лагеря. В ВГТРК намерены провести телемост вопреки протестам.

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