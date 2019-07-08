Стали известны детали телемоста между Россией и Украиной

Телемост между российским и украинским телеканалами «Россия 1» и NewsOne задумывался как журналистский проект без политики, без присутствия в студии тех, кто мог бы усомниться в принадлежности Крыма и Донбасса Украине. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

Он уточнил, что сейчас в России находятся более трех миллионов украинцев и за пять лет конфликта с ними никто не говорил. «Журналистский телемост — это честный разговор обычных людей. Без политики, без политиков (…). В наших студиях должны были быть обычные люди, которые хотят поговорить и задать вопросы. Задать вопросы друг другу, так как от своих политиков и коррумпированных чиновников они ответы не получают», — написал продюсер.

Голованов сообщил, что российской стороне сразу выдвинули условие: в студии не должно быть людей, находящихся под санкциями Украины, США и стран Евросоюза. Кроме того, эфир не могут вести политические журналисты. Ожидалось, что ведущими телемоста станут Андрей Малахов и Мария Ситтель.

«Как сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении: мы — четвертая власть и мы слуги своего народа. Всего народа, а не отдельных его частей, где уехавших из страны перестали считать за граждан», — добавил продюсер.

Он также отметил, что телеканал планировал устроить такой диалог не только с украинцами в России, но и с украинцами в США, Канаде и других странах. Однако, по словам Голованова, канал подвергся массированной атаке, что выходит за рамки правового государства, и поэтому был вынужден отказаться от этой идеи.

Телемост между Москвой и Киевом был запланирован на 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако позднее украинские журналисты сообщили о массированной атаке со стороны некоторых политических партий и отменили трансляцию.

Зеленский раскритиковал идею телемоста, заявив, что это может разделить страну на два лагеря. Кроме того, по его мнению, сложившуюся ситуацию политики будут использовать для пиара и попадания в Верховную Раду.

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