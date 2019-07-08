В ВГТРК нашли способ провести телемост с Украиной вопреки протестам

Телеканал «Россия 1» пригласил украинских и российских участников телемоста «Надо поговорить» в студию канала в Москве, передает ТАСС.

«Со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!"» — подчеркнули в пресс-службе ВГТРК.

В российской телерадиокомпании отметили, что телемост с NewsOne задумывался для общения простых людей, а не политиков, чтобы, «глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем».

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Ранее 8 июля украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля совместный телемост с российским госканалом «Россия 1». По словам сотрудников, поступили прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Решение о телемосте вызвало резкую критику на Украине. Президент Владимир Зеленский назвал предложение дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.

Программу «Надо поговорить» вечером 7 июля анонсировал телеведущий Дмитрий Киселев. С российской стороны ведущими должны были выступить Андрей Малахов и Мария Ситтель.

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