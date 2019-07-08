Соловьев назвал Зеленского держимордой

Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Чего так испугались? Зачем накрутили себя до такого градуса истерии? Увы, повторяется хорошо известное правило: нет больших душителей свободы, чем вчерашние либералы, дорвавшиеся до власти», — написал Соловьев.

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Он добавил, что Украина, несмотря на стремление в Европу, камня на камне не оставляет от свободы слова. Это понятие Киев теперь трактует по-своему — созывая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), организуя экстренное обращение президента и угрожая сотрудникам телеканала физической расправой, подчеркнул Соловьев.

Накануне, 7 июля, телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал прямой телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной. Эфир должен был состояться 12 июля в 18:00 на телеканалах «Россия 1» и NewsOne.

На следующий день временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов направил Зеленскому запрос на проведение заседания СНБО по этому вопросу. Он также напомнил телеканалам, вещающим под логотипами «112 Украина» и NewsOne, о возможных санкциях в их отношении за проведение «антиукраинской информационной кампании».

Сам глава государства назвал телемост между Москвой и Киевом дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение Украины на два лагеря. Спустя несколько часов NewsOne отменил запланированный эфир из-за массированной телевизионной атаки ряда политических партий.

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