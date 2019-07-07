Соловьев разглядел «осознание ужаса» на видео со странным Зеленским

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором тот, сидя на совещании, выглядел крайне утомленным.

«Что с Зеленским? Тяжелое похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался», — полагает журналист.

Он отметил, что дальнейшая судьба украинского лидера во многом зависит от его команды и от личных качеств самого Зеленского.

Соловьев поделился своей публикацией и в Twitter. Пользователи соцсети высказали мнение, что телеведущему «не хватает объективности», назвали его «скучным и однообразным», посоветовали «самому посмотреть в зеркало», а также призвали освещать проблемы, непосредственно касающиеся России.

Полутораминутный ролик с кадрами с совещания с участием Зеленского, состоявшегося 6 июля в Ужгороде, вызвал широкий отклик в сети. Пользователи обратили внимание на то, что украинский президент выглядит очень уставшим и ведет себя странно: отвлеченно смотрит по сторонам, часто меняет позу, качается из стороны в сторону и строит гримасы. Некоторым его поведение напомнило случай в 2016 году с депутатом Верховной Рады Дмитрием Добкиным, который, находясь на заседании парламента, все время облизывался, щелкал пальцами, дергался, качал головой и ухмылялся.

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