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Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

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Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля. Видео опубликовано на YouTube.

По мнению некоторых комментаторов, причиной такого поведения стала банальная усталость. Однако другие предположили, что к этому привели сильнодействующие препараты. «Тут доза была большая и совсем не водки», — написали в комментариях. «Крайняя степень переутомления. В этом состоянии слушать всякую херню и не заснуть — просто героизм. Мне такое состояние знакомо», — встал на защиту украинского президента другой пользователь.

В апреле Зеленский и бывший президент Украины Петр Порошенко решили сдать анализы на алкоголь и наркотики. Процедура проводилась во время президентской гонки. Проведения экспертизы потребовал Зеленский. Он утверждал, что кандидаты должны доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

В отношении представителей украинской власти не раз возникали подозрения в их пристрастии к наркотикам. Так, в ноябре 2016 года депутат Верховной Рады Дмитрий Добкин во время заседания парламента зашел за колонну, что-то съел и запил водой. После этого он несколько минут стоял у стены, неестественно выпучив глаза, а затем вернулся на рабочее место. При этом он облизывался, щелкал пальцами, дергался, качал головой, странно ухмылялся. Некоторые заподозрили депутата в употреблении наркотиков.

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