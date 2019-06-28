Медведчук отказался цензурно оценить реакцию Зеленского на освобождение пленных

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на освобождение из плена в Донбассе четверых украинцев является болезненной и нервозной. Об этом на брифинге в Минске заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его слова приводит телеканал «112 Украина» в пятницу, 28 июня.

«Я это на доступном, цензурном языке объяснить не могу. Если освобождаются граждане, этому надо радоваться, а не рассказывать, кто посредник и кто какую роль и когда выполняет», — сказал Медведчук.

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Он отметил, что представляет интересы своей партии и родственников украинских пленных и не собирается становиться посредником в отношениях между Россией и Украиной. По мнению Медведчука, Зеленский своими заявлениями дал понять, что новая власть, как и предыдущая, думает не о прекращении войны, а о сохранении санкций.

«55 процентов граждан Украины поддерживают прямой диалог Зеленского с руководителями неконтролируемых территорий, то есть с Донецком и с Луганском. Как же без диалога освобождать людей? Как без диалога остановить боевые действия? Это все вопросы, на которые у господина Зеленского нет ответа», — заключил политик.

Накануне, 27 июня, Виктор Медведчук провел встречу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. По ее итогам стороны договорились об освобождении четверых украинцев из плена в Донбассе в одностороннем порядке. Лидеры республик назвали этот шаг жестом доброй воли.

Владимир Зеленский раскритиковал действия Медведчука. Глава государства заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать политик, с которым он ни разу даже не встречался.

Как отмечает «112 Украина», с начала конфликта в Донбассе глава политсовета «Оппозиционной платформы» освободил 488 украинских пленных.

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