Переговоры Медведчука назвали политическим рэкетом России

Действия главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно переговоров в Донбассе являются рэкетом со стороны России. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил бывший руководитель Службы безопасности Украины, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко.

«Действия сейчас господина Медведчука — это фактически прямая пропаганда на Украине курса России на уничтожение де-факто нашего государства. Кто поручал ему спасать людей? В рэкете есть такой принцип: сначала создай проблему, затем приди к человеку и предложи ему решить проблему. Это политико-государственный рэкет Российской Федерации», — сказал Смешко.

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По его мнению, в 2005 году Москва поставила задачу уничтожить европейский курс Киева и дискредитировать государственность. Теперь сохранить территориальную целостность и вернуть мир Украина может только путем победы, а не путем капитуляции, отметил политик.

27 июня Медведчук провел встречу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. По ее итогам стороны договорились об освобождении четверых украинских пленных в одностороннем порядке. В пятницу, 28 июня, Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов прибыли в Минск, откуда в сопровождении Медведчука должны вылететь в Киев.

Действия члена «Оппозиционной платформы» раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать Медведчук, с которым он ни разу даже не встречался.

Виктор Медведчук стал одним из ключевых каналов связи между Украиной и Россией после обострения двусторонних отношений в 2014 году. Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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