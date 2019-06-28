В Донбассе освободили четверых украинских пленных

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке освободили четверых украинских пленных. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает телеканал «112 Украина».

В настоящий момент военные находятся в Минске, куда прибыли из Ростова-на-Дону, и вскоре должны отправиться на Украину в сопровождении председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По словам депутата, республики Донбасса передали ему паспорта освобожденных.

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Накануне, 27 июня, стало известно, что в список освобождаемых попали Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. Об их передаче Киеву договорился глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук, который провел встречу с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Они согласились на освобождение задержанных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли».

При этом президент Украины Владимир Зеленский не знал о переговорах. Позже глава государства заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать Медведчук, с которым он ни разу не встречался.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы» стал одним из ключевых каналов связи между Украиной и Россией после обострения двусторонних отношений в 2014 году. Журналисты называют его неформальным российским послом в Киеве. Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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