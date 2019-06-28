Медведчук отказался помогать Зеленскому

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я никогда не был и не буду посредником Зеленского», — заявил Медведчук на церемонии передачи освобожденных украинских пленных.

Также в комментарии агентству РИА Новости политик сообщил, что считает возможным провести обмен пленными по формуле «всех на всех» за несколько дней при наличии политической воли у обеих сторон.

Ранее Медведчук договорился о передаче четырех украинских пленных Киеву. Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились на освобождение задержанных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли».

При этом Зеленский не знал о переговорах. Позже глава государства заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать Медведчук, с которым он ни разу не встречался.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы» стал одним из ключевых каналов связи между Украиной и Россией после обострения двусторонних отношений в 2014 году. Журналисты называют его неформальным российским послом в Киеве. Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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