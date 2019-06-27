Медведчук пообещал разузнать у Путина о предложении Порошенко сдать Донбасс

Лидер движения «Украинский выбор», оппозиционный политик Виктор Медведчук в беседе с «Коммерсантом» пообещал узнать у президента России Владимира Путина подробности разговора с пятым главой Украины Петром Порошенко, в ходе которого, как утверждали журналисты Forbes, последний предложил Путину «забрать Донбасс».

Корреспондент газеты Владимир Соловьев спросил, знает ли Медведчук что-нибудь об этой встрече, на что политик ответил отрицательно, но допустил, что такое могло быть. «Почему? Потому что я знаю настроения Порошенко, я с ним длительный период времени общался. Я знаю его отношение, и я думаю, что это один из тех вариантов, к которому он мог смело склоняться. У меня есть основания так думать», — добавил он.

Затем журналист предложил собеседнику «поинтересоваться при случае у Владимира Владимировича». Медведчук согласился.

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О разговоре между Путиным и Порошенко, упомянутым в данной беседе, в апреле 2015 года сообщал журнал Forbes со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, в марте того года Путин на встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, которая прошла за закрытыми дверями, пересказал присутствующим содержание своего разговора с Порошенко, в то время президентом Украины, на февральских переговорах «нормандской четверки» в Минске (тогда руководители России, Германии, Франции и Украины согласовали второе минское соглашение). Как следует из цитаты, которая, как утверждает Forbes, принадлежит Путину, Порошенко «прямо сказал: "Забирайте Донбасс"». Российский лидер ответил отказом и предложил украинскому коллеге объявить о независимости региона. Тот же заявил, что Киев не может пойти на это.

Корреспондент «Коммерсанта» приводит содержание этого разговора в несколько ином виде. По его словам, в ответ на предложение забрать Донбасс Путин не отказался, а потребовал от Порошенко «сказать это публично». «И тогда Порошенко сказал: "Нет, ты так забери"», — добавил Соловьев.

Медведчук 27 июня встретился с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Стороны объявили о договоренности по освобождению четырех пленных украинских граждан в качестве «жеста доброй воли». Переговоры с республиками Донбасса Медведчук, по его словам, вел без участия Офиса президента Украины Владимира Зеленского, который позднее заявил, что Киеву в этом вопросе не нужны посредники.

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