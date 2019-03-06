Кириллу Вышинскому предъявили обвинения и собрались этапировать его в Киев

Арестованному на Украине руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому вручили обвинительный акт. Об этом агентству РИА Новости сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд», — пояснил защитник.

Позднее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook написала, что 9 марта Вышинского этапируют из херсонского в киевское СИЗО. Она уточнила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на незаконность его задержания.

Вышинского арестовали на Украине 17 мая. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. По утверждению адвоката, из-за непонятного «лечения» в СИЗО журналист перенес инфаркт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!