Москалькова попросила ООН вступиться за Вышинского

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет передала ей обращение в защиту главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает официальный сайт омбудсмена.

По словам Москальковой, Вышинский не совершал ничего противозаконного, занимаясь только своей профессиональной журналистской деятельностью. Сложившая ситуация негативно влияет на его здоровье — на последнем судебном заседании ему стало плохо. При этом украинская сторона не готова отпустить его из-под стражи под домашний арест. Омбудсмен выразила надежду, что Мишель Бачелет поможет в проведении независимого расследования дела журналиста.

Москалькова также обратила внимание на смерть в украинской тюрьме гражданина России Валерия Иванова. Родственники просят установить обстоятельства его гибели и не верят заявлениям официального Киева, что это несчастный случай.

Кроме того, омбудсмен зазвала беспрецедентным запрет на въезд на Украину гражданам России мужского пола в возрасте 18-60 лет, поскольку у многих в другой стране есть семьи и работа. К ней также обращаются граждане Украины, которые хотели бы участвовать в предстоящих выборах президента страны, однако не смогут этого сделать, так как в России избирательные участки открыты не будут.

Москалькова добавила, что благодаря взаимодействию с Европейским институтом омбудсманов удалось доставить на родину семь российских рыбаков, а семь украинских моряков вернулись к себе домой. «Сейчас я оказываю помощь тем морякам, которые нарушили границу России в ходе инцидента в Керченском проливе, мы обследуем их в гражданских медицинских учреждениях», — отметила она.

Омбудсмен также рассказала о тяжелом состоянии здоровья Александра Винника, обвиненного тремя государствами в совершении преступлений, связанных с криптовалютой. Он был задержан в Греции во время отдыха с семьей по запросу о выдаче в одну из стран. Сейчас получено его согласие на экстрадицию в Россию, однако фактически его никуда не экстрадируют.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!