Москалькова призвала международное сообщество помочь Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к международному сообществу с просьбой оказать помощь главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом сообщается на сайте агентства в четверг, 8 ноября.

«Я обращаюсь к международному сообществу с тем, чтобы независимые врачи смогли провести обследование и оказать медицинскую помощь журналисту Кириллу Вышинскому», — сказала она на международной конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Москалькова выразила разочарование в связи с решением украинского суда о продлении срока содержания под стражей Вышинского. Несмотря на решение суда, медики не обследовали задержанного, подчеркнула она. По ее словам, остается открытым вопрос, был ли приглашен к Вышинскому кардиолог.

Вышинского арестовали на Украине 17 мая. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

1 ноября Херсонский городской суд продлил срок ареста до 28 декабря. Сентябрьское заседание было сорвано в связи с плохим самочувствием подсудимого. Журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат проинформировал, что из-за непонятного «лечения» в СИЗО Вышинский перенес инфаркт.

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