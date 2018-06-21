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Порошенко и Путин созвонились

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Владимир Путин

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как отмечается, Порошенко «призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях». Он также отметил важность допуска уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к режиссеру Олегу Сенцову, признанному виновным в подготовке терактов, и «другим заключенным украинцам».

«Петр Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности. Была также отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения "Минска"», — указывает пресс-служба.

Предыдущий телефонный разговор президенты России и Украины провели 9 июня. Они обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минских соглашений. Кроме того, Порошенко заявил о важности скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на «оккупированных территориях» (Киев считает таковыми Крым и неподконтрольные Киеву части Луганской и Донецкой областей — прим. «Ленты.ру»).

16 мая украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний тюремный срок в России за подготовку терактов в Крыму в 2014 году, объявил бессрочную голодовку. Условием прекращения акции он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных в России. Киев неоднократно называл «дело Сенцова» сфабрикованным и нарушающим международное право.

22 мая украинский МИД заявил, что допускает возможность обменять Сенцова на арестованного в Киеве главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, гражданина России. Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая. Его обвиняют в госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы. Москва сочла задержание Вышинского произволом и пообещала скорые ответные меры.

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