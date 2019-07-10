Медведчук рассказал о роли России в Донбассе

Без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно. Об этом заявил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина устала от агрессии, которую ей навязывало предыдущее руководство, однако и нынешний президент страны Владимир Зеленский не спешит в вопросах мира.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что лидеры украинской оппозиции Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В ходе переговоров Медведев заявил о поддержке инициативы партии Медведчука восстановить межпартийный российско-украинский диалог. По его словам, российская сторона готова «говорить на любые темы» с украинскими депутатами.

В последний раз Медведчук и Бойко проводили встречу с Медведевым 22 марта. Они поговорили о восстановлении торговых отношений между двумя государствами, договоре о транзите газа через Украину, действие которого истекает в этом году, и возможности заключения прямого контракта на поставки топлива.

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