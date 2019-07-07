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Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит издание «Вести».

По словам Медведчука, их с Путиным представили друг другу на одном из официальных мероприятий, однако более близкое общение между политиками началось, когда Медведчук возглавил администрацию президента Украины.

Также он рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочерей. «Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом», — объяснил политик.

Медведчук заявил, что его дочь видится со своим крестным отцом. Одна из встреч произошла на даче политика в Крыму, еще до 2014 года. Путин преподнес крестнице букет и подарок — плюшевого медведя.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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