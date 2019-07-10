Лидеры украинской оппозиции прилетели на очередные переговоры в Москву

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, ее сопредседателями Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, а также членом политсовета партии Тарасом Козаком. Об этом в среду, 10 июля, сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров, проходящих в московском офисе «Единой России», Медведев отметил, что поддерживает инициативу «Оппозиционной платформы» о восстановлении прерванного межпартийного российско-украинского диалога. По его словам, российская сторона готова «говорить на любые темы» с украинскими депутатами.

Премьер также отметил, что внятных сигналов о том, какой курс будет проводить президент Украины Владимир Зеленский, получено не было. «Ждем результатов выборов в Верховную Раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины», — пояснил он.

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В свою очередь Медведчук заявил о назревании «межпарламентского разговора России и Украины» и добавил, что по итогам встречи будет подготовлен меморандум о сотрудничестве. По его словам, Киев устал от той агрессии, которая навязывалась предыдущим руководством страны, однако новый глава государства также «не спешит в вопросах мира».

Лидер украинской партии подчеркнул, что без сотрудничества с Россией добиться мира в Донбассе не представляется возможным. Медведчук выразил надежду, что на парламентских выборах на Украине не победит «партия войны», а все законы, в том числе по Минским соглашениям, будут приняты.

22 марта Бойко и Медведчук уже встречались с Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива. Позднее, 7 июня, представители украинской оппозиции провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой Газпрома Алексеем Миллером. В разговоре политики назвали обещанную Москвой скидку в 25 процентов на газ лучом света для украинцев.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

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