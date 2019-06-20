Украинских патриотов обвинили в «продаже» Крыма

Люди, называющие себя патриотами Украины, продали Крым и убили промышленность, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Люди, мы не должны ни продавать свою землю, ни отдавать ее кусками кому-то. Патриоты, в результате деятельности которых мы лишились части территории, убили промышленность, уничтожили для каких-то непонятных Соросов (Джордж Сорос — американский финансист — прим. «Ленты.ру») свою экономику. (...) За что? Это патриотизм?» — высказался Рабинович.
Политик также возмутился тем, что главу политсовета «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука раскритиковали на родине за просьбу снизить цену на газ на 25 процентов, адресованную России. «Значит, купить подороже — патриотично. Подешевле — нет», — заключил он.
В начале июня Медведчук вместе с другим лидером партии — Юрием Бойко — встретились в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В разговоре политики назвали обещанную Москвой скидку в 25 процентов на газ лучом света для украинцев.
Ранее, 1 июня, Рабинович предрек украинской газотранспортной системе с 2020 года судьбу металлолома. По его мнению, причина заключается в отсутствии диалога с Россией.
Крым стал частью России в марте 2014 года, после референдума. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.