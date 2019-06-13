В Раде объяснили необходимость диалога с Россией

Диалог с Россией поможет Украине в разрешении внутриукраинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

По мнению политика, властям Украины удастся найти «ответы на все вопросы», если они начнут вести переговоры с российской стороной. «Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как уменьшить расходы людей?"», — отметил Шуфрич.

Депутат добавил, что диалог с Москвой, в частности поможет Киеву снизить стоимости услуг ЖКХ.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Восстановление отношений России и Украины ранее предрек президент России Владимир Путин. Он выразил надежду на то, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.

Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, так как не намерен предотвращать внутриукраинский конфликт на территории Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!