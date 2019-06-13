Путин предрек восстановление отношений России и Украины

Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. Об этом президент России рассказал в интервью телеканалу «Мир».
«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Новое руководство [Украины], надеюсь, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем», — сказал он.
Российский лидер также понадеялся, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.
7 июня Путин выразил надежду на личное знакомство с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, новый украинский лидер «пока никак себя не проявил». Он также отметил, что не отказывается от контактов с украинским коллегой, но пока встречу никто не предлагал.
31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с Зеленским, заявил, что прежде Киев должен подтвердить свою готовность выполнить минские договоренности, а также «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик».