Летавшего в Москву украинского оппозиционера захотели сделать премьером

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко стал самым популярным кандидатом на пост премьер-министра Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которые опубликованы на сайте исследовательской организации.

Результаты опроса показывают, что большинство респондентов (55 процентов) предпочитают видеть на этом посту опытного политика, в то время как 35 процентов предпочли бы новое лицо вне зависимости от его опыта работы. Среди всех возможных кандидатов на пост премьера самым популярным оказался Бойко, бывший кандидат в президенты. Его поддерживают 13 процентов опрошенных.

В тройку самых популярных кандидатов также вошли бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава правительства Владимир Гройсман. Их поддерживают 11 и 10 процентов опрошенных соответственно.

Бойко в основном поддерживают жители юго-востока страны, Гройсмана — жители западных областей, а Тимошенко — в центральных регионах и столице.

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Ранее опросы уже свидетельствовали о популярности Бойко в качестве премьер-министра. Проведенное в начале июня исследование Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что его хотят видеть на этом посту 12,9 процента украинцев.

Бывший кандидат в президенты Юрий Бойко известен своими регулярными поездками в Россию. Так, 22 марта, за неделю до первого тура президентских выборов он вместе с другим оппозиционным политиком Виктором Медведчуком летал в Москву, где провел встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива. 7 июня Бойко и Медведчук провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой Газпрома Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

В марте 2019 года Бойко принял участие в президентских выборах на Украине. В первом туре он занял четвертое место, уступив Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. За Бойко проголосовали 11,68 процента избирателей.

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