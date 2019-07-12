Зеленский взял пример с Путина

Президент Украины Владимир Зеленский решил лично проверить готовность моста через Днепр. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент сам, первый, на КамАЗе будет ехать через мост», — сообщил глава президентского офиса Андрей Богдан.

Ранее подобным образом поступил президент России Владимир Путин, открыв автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. «Поехали!» — сказал российский лидер перед тем, как сесть в кабину.

12 июля сообщалось, что Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о строительстве нового моста. «Мы договорились с мэром господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — заявил глава государства.

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