Зеленский поспорил с украинским мэром на увольнение

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра о строительстве нового моста. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы договорились с мэром господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — заявил глава государства. Градоначальник подтвердил факт заключения пари.

Зеленский также сообщил, что приедет проверять готовность моста вместе со своей командой к обозначенной дате. «Президент сам, первый, на КамАЗе будет ехать через мост», — сообщил глава президентского офиса Андрей Богдан.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине необходимо люстрировать все высшее руководство, занимавшее свои посты с конца февраля 2014 года до конца мая 2019-го. Президент предложил расширить действие закона «Об очищении власти» на главу государства, всех членов правительства и парламента, глав Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджмент оборонных предприятий.

Поводом для введения таких мер Зеленский назвал неподобающе низкий уровень работы чиновников в стране, повсеместно распространенные случаи коррупции и бытового хамства в адрес простых граждан.

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