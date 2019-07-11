Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Все высшее руководство Украины, находившееся у власти с 2014 года, включая бывшего главу государства Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в Facebook.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, — мы предлагаем ее усилить», — сказал он.

По словам Зеленского, у него «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Они все одной масти. Им всем фиолетово!» — заявил президент и напомнил о многочисленных случаях прогулов, коррупции, о том, как чиновники грозятся «дать по морде» недовольным гражданам и просто их оскорбляют.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны. «Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности управлять государством», — добавил он.

Согласно поправкам в закон «Об очищении власти», разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть президент Украины, а также все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, главы Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и представители высшего руководства оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля. При этом с момента его инаугурации Верховная Рада, большинство в которой составляют члены партии Порошенко и лояльные им депутаты, не поддержала ни одного законопроекта президента и саботировала его кадровые перестановки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!