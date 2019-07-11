Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Все высшее руководство Украины, находившееся у власти с 2014 года, включая бывшего главу государства Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в Facebook.
«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, — мы предлагаем ее усилить», — сказал он.
По словам Зеленского, у него «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Они все одной масти. Им всем фиолетово!» — заявил президент и напомнил о многочисленных случаях прогулов, коррупции, о том, как чиновники грозятся «дать по морде» недовольным гражданам и просто их оскорбляют.
Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны. «Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности управлять государством», — добавил он.
Согласно поправкам в закон «Об очищении власти», разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть президент Украины, а также все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, главы Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и представители высшего руководства оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля. При этом с момента его инаугурации Верховная Рада, большинство в которой составляют члены партии Порошенко и лояльные им депутаты, не поддержала ни одного законопроекта президента и саботировала его кадровые перестановки.