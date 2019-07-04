Украинский премьер призвал Раду защитить законы о люстрации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду усовершенствовать закон о люстрациях. Об этом он написал в своем Facebook.

Политик предложил членам парламента рассмотреть поправки к закону «Об очищении власти», которые сделают невозможными попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов.

Премьер-министр напомнил о том, что закон о люстрации был одним из основных требований протестов на Майдане в 2013-2014 годах. «Отменить его недопустимо. Это осквернение памяти героев Небесной сотни и всех украинцев, которые погибли во время войны с Россией, и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на востоке нашей страны сейчас», — считает он.

Закон «Об очищении власти» был подписан Порошенко 9 октября 2014 года. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Верховная Рада приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. В том же месяце Виталий Ярема, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, заявил, что этот документ во многих пунктах не соответствует конституции страны и требованиям международного законодательства.

Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.

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