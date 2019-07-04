Порошенко призвал украинцев на акции протеста

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации («Об очищении власти»). К народу политик обратился на своей странице в Facebook.

«Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС (Конституционного суда). Реванш не пройдет! Украина победит!», — написал бывший украинский лидер. По его словам, именно судьи КС могут принять решение о возвращении власти людям, которые «в течение последних пяти лет испытывали ненависть к Революции Достоинства (массовые протесты на Майдане в 2013 году — прим. «Ленты. ру») и все пять лет мечтали о реванше».

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Порошенко заявил, что не намерен молчать и «ждать возвращения в 2013 год». Он добавил, что люстрация является путем к «политическому очищению Украины от ее авторитарного прошлого», и партия «Европейская солидарность», во главе которой стоит Порошенко, будет требовать справедливого решения.

Закон «Об очищении власти» был подписан Порошенко 9 октября 2014 года. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича. Он регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Верховная Рада приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. В том же месяце Виталий Ярема, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, заявил, что этот документ во многих пунктах не соответствует конституции страны и требованиям международного законодательства.

Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.

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