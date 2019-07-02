Порошенко рассказал о ползучем пророссийском реванше

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал предложение главы Офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить Донецку и Луганску возможность сделать русский язык региональным свидетельством «ползучего пророссийского реванша». Видеообращение политика опубликовано на его странице в Facebook.

По словам лидера партии «Европейская солидарность», активность пророссийских сил на Украине стала все более очевидной и «каждый день случается что-то такое, что два-три месяца назад казалось нереальным». Говоря о предложении языкового компромисса, прозвучавшего в Офисе нового главы государства Владимира Зеленского, Порошенко заявил, что торговля языком не остановит Россию и не принесет Украине дивидендов.

Порошенко считает, что цель Москвы и российского реванша заключается в том, чтобы остановить движение Украины в Евросоюз и НАТО, вернув в сферу влияния России «всю Украину, от Донбасса до Галичины».

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Ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что предложение Богдана предоставить Донецку и Луганску возможность сделать русский язык региональным «не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе» партии «Слуга народа».

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сделал соответствующее заявление 1 июля. По его словам, если заставлять всех говорить по-украински, страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Он предложил Донецкой и Луганской областям сделать русский язык региональным и остаться в составе Украины. При этом Богдан подчеркивал, что выступает против идеи сделать русский язык вторым государственным в стране. По его мнению, в стране существует языковая проблема и ее необходимо решать.

Это предложение встретило жесткую критику со стороны украинских политиков. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент не позволит вернуться «к временам языкового "закона Колесниченко — Кивалова", который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык на Украине». А вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выразил мнение, что идея русского языка как регионального искусственно создана Кремлем и направлена на разделение украинцев и политический шантаж с целью продвижения русского мира.

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