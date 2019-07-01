Украине предрекли развал из-за действий Порошенко

Лидер партии «Незалежность» Анатолий Могилев обвинил команду бывшего президента Украины Петра Порошенко в саботаже, который может привести к развалу страны. Свое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne. Запись доступна на YouTube.

«Надо убирать остатки старой власти и консолидировать профессионалов, совместно заниматься восстановлением мира в стране и развитием Украины», — считает он. Политик обвинил команду Порошенко в «бездеятельности и непрофессионализме».

Могилев призвал отказаться от критики действующего президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот пребывает в должности всего месяц. Он также заявил, что со стороны правительства и парламента наблюдается «дичайший саботаж» всех действий нового главы государства.

Политик считает, что этот бойкот инициатив Зеленского показывает правильность и своевременность решения президента о назначении досрочных выборов в Верховную Раду.

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля.

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