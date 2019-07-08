Команда Зеленского захотела расширить люстрационные законы

В Верховную Раду Украины будет внесен законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации. Об этом сообщает УНИАН.

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«Еще одна инициатива президента, которую мы дорабатываем сейчас, о том, что много кто говорит, что президент как-то противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации. Включая президента, народных депутатов и всех высших топовых чинов, которые существуют на Украине», — сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Также Стефанчук заявил, что Зеленский готовит законопроект об определении подсудности дел для Высшего антикоррупционного суда, чтобы он «не занимался всяким хламом», а рассматривал действительно важные для страны дела.

Президентский представитель напомнил, что глава государства подал в парламент и определил как безотлагательный законопроект, который обязывает депутатов голосовать лично. «Давайте начнем вместе наводить этот порядок», — подытожил Стефанчук.

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С момента инаугурации Владимира Зеленского Верховная Рада не поддержала ни один из его законопроектов. Как правило, они даже не выносились на повестку дня, поскольку их включение в повестку поддерживало менее 226 депутатов, чьи голоса нужны для начала рассмотрения законопроекта парламентом.

Таким образом были отклонены законопроекты президента об импичменте и незаконном обогащении. Кроме того, парламент отказался отправлять в отставку правительство премьер-министра Владимира Гройсмана и отдельных членов кабинета. Зеленский неоднократно выступал с критикой этих действий парламента, отмечая, что решение распустить Верховную Раду было правильным, поскольку депутаты продолжают «пробивать дно».

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