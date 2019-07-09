Опубликована запись переговоров о закупке бракованных бронежилетов для ВСУ

Государственное бюро расследований Украины опубликовало фрагменты телефонных разговоров сотрудников Министерства обороны о поставках бракованных бронежилетов. Запись опубликована на YouTube-канале ГБР.

Запись разговоров руководителей одного из подразделений Минобороны, военнослужащих и технолога датированы апрелем текущего года. Имена участников записи не называются. На одном из фрагментов технолог говорит: «Ну, честное слово, говно». На другом военный пересказывает его слова: «Технолог говорит, что это жопа, кустарная работа». На третьем — слова чиновника: «Ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз. Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы пидарасы».

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Следователи уточнили, что бронежилеты «Корсар» первого и четвертого классов защиты не должны простреливаться при погружении в воду и во время осадков. Однако при проведении лабораторных испытаний изъятые в Минобороны оба вида бронежилетов не выдержали выстрелов из пистолета Макарова. Несмотря на очевидный брак, товар был принят оборонным ведомством.

Всего изъяли 11 тысяч бронежилетов. По предварительным подсчетам, действия чиновников нанесли ущерб государству в размере около 100 миллионов гривен (почти 246 миллионов рублей).

В конце июня следователи ГБР провели обыски и забрали всю рабочую документацию в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины. Из-за этого Минобороны оказалось не вправе заключать контракты на поставки снаряжения.

Ранее в июне стало известно о закупке Киевом для своей армии партии бракованных БТР, которые не приняли в Ираке. В броне машин виднелись многочисленные трещины, а корпусы бронетранспортеров были деформированы.

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