Стало известно о многомиллионных убытках «Укроборонпрома»

Государственная аудиторская служба Украины в 2017-2018 годах проверила Николаевский, Житомирский, Харьковский, Киевский бронетанковые заводы и Шепетовский ремонтный завод, входящие в состав концерна «Укроборонпром». Результаты проверки были направлены на рассмотрение кабинета министров; проект Marlin обнародовал полную копию документа.

Согласно тексту письма на Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах установлены нарушения финансовой дисциплины, которые привели к потерям на сумму 4,8 миллиона гривен (11,5 миллиона рублей). Киевский и Николаевский предприятия несвоевременно выполнили государственный оборонный заказ и получили за это штраф в 10,6 миллиона гривен (25,4 миллиона рублей). Эти заводы также потеряли активы на сумму 20,3 миллиона гривен (48,7 миллиона рублей) из-за нарушения договорной дисциплины.

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Кроме того, 26,4 миллиона гривен (63,3 миллиона рублей) Николаевского бронетанкового завода в банке «Киевская Русь» оказались заблокированы после того, как предприятие не перевело свои счета на обслуживание государственного банка по приказу «Укроборонпрома».

На территории всех пяти заводов находится военное имущество, принадлежащее министерству обороны. Их охрана обошлась бронетанковым предприятиям в 6,8 миллиона гривен (16,3 миллиона рублей). «Военное имущество хранится на открытых площадках, происходит коррозия металла, разрушение составляющих бронетехники и тому подобное, из-за чего оно становится непригодным для дальнейшего использования», — говорится в письме аудиторской службы.

Ранее, 29 мая, стало известно, что Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров «Буцефал» (БТР-4) из европейской стали, так как Минобороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

В конце апреля в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о планах фактически ликвидировать «Укроборонпром», лишив его «не свойственных ему функций государственного управления».

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